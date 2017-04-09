سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: إزاحة الأسد أولوية لدى ترمب

قالت نيكي هالي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنها ترى أن تغيير النظام في سوريا إحدى أولويات إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأضافت هالي في مقابلة مع برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) تبثها شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية كاملة اليوم الأحد إن أولويات واشنطن هي هزيمة "تنظيم الدولة" والتخلص من النفوذ الإيراني في سوريا وإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضافت هالي "لا نرى سوريا سلمية مع وجود الأسد."

وتمثل تعليقات هالي تراجعا عما قالته، قبل أن تشن الولايات المتحدة هجوما على قاعدة جوية سورية باستخدام 59 صاروخا من طراز توماهوك يوم الخميس ردا على ما قالت إنه هجوم لقوات الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية.

وقالت هالي للصحفيين يوم 30 مارس/آذار قبل أيام من مقتل عشرات المدنيين السوريين بإصابات بأسلحة كيماوية "أنت تنتقي معاركك وتختارها. وعندما ننظر إلى هذا نجد الأمر يتعلق بتغيير الأولويات. وأولويتنا لم تعد الجلوس والتركيز على إزاحة الأسد عن السلطة."

ويتخذ وزير الخارجية ريكس تيلرسون موقفا أكثر حلما فيما يتعلق بالأسد إذ قال يوم السبت إن أولوية واشنطن هي هزيمة "تنظيم الدولة".

وقال تيلرسون، في مقتطفات من مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) تبثها محطة (سي.بي.اس) التلفزيونية كاملة اليوم الأحد إنه بمجرد تقليل خطر "تنظيم الدولة" أو إزالته "أعتقد أننا يمكن أن نوجه اهتمامنا مباشرة إلى تحقيق استقرار الوضع في سوريا."

وأضاف تيلرسون أن الولايات المتحدة تتطلع إلى جمع الأطراف والبدء في عملية التوصل إلى حل سياسي.

وقال تيلرسون "إذا تمكننا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مناطق بسط الاستقرار في سوريا، فحينها أعتقد، أننا نأمل في أن تكون لدينا الظروف اللازمة لبدء عملية سياسية مفيدة."