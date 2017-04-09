تنظيم الدولة يتبنى تفجيري كنيستين بمصر

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر اليوم الأحد وأوقعا 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

ووقع الانفجار الأول الذي أسفر عن وقوع 27 قتيلا في كنيسة مار جرجس في طنطا عاصمة محافظة الغربية في أثناء القداس في بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق عيد الفصح، وتبعد طنطا نحو 100 كيلومتر عن القاهرة.

كما أدى الانفجار الثاني إلى مقتل 13 شخصا، ووقع قرابة الساعة 12 ظهرا مستهدفا الكنيسة المرقسية في مدينة الاسكندرية الساحلية في شمال البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية أن انتحاريا نفذ اعتداء الإسكندرية مشيرة إلى أن ثلاثة من عناصر الشرطة بين القتلى، ويأتي التفجيرين قبل عشرين يوما من زيارة البابا فرنسيس لمصر.

وكان تنظيم الدولة نشر في نهاية فبراير/شباط شريط فيديو توعد فيه باستهداف الأقباط.

وتبنى هذا التنظيم في ديسمبر/كانون الاول 2016 تفجيرا استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة وأدى إلى مقتل 29 شخصا.

وفي نهاية فبراير/شباط الفائت، فر عشرات الاقباط من شمال سيناء عقب هجمات نسبت إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة، أدت الى مقتل سبعة على الاقل من المسيحيين المصريين في منتصف فبراير/شباط الماضي.