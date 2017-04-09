تسلسل زمني للهجمات ضد المسيحيين بمصر

تعرض المسيحيون في مصر لهجمات عديدة استهدفت الكنائس خلال السنوات الماضية. وفيما يلي تسلسل زمني لأهم هذه الهجمات منذ العام 2011:

1 من يناير/كانون 2011: استهدف تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية احتفالات ليلة رأس السنة، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا بينما أصيب أكثر من 100 آخرين. ووقع الهجوم خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قبل انطلاق ثورة 25 من يناير/كانون الثاني 2011 بأقل من شهر.

20 من أكتوبر/تشرين أول 2013: هجوم مسلح استهدف كنيسة بمحافظة الجيزة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين. وقالت وزارة الداخلية إن "شخصين ملثمين على دراجة بخارية أطلق أحدهما النار على عدد من الأشخاص أثناء خروجهم من حفل زفاف بكنيسة العذراء في منطقة الوراق".

11 من ديسمبر/كانون الأول 2016: استهدف تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بحي العباسية بالقاهرة، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 50 آخرين.

وتبنى تنظيم الدولة التفجير، وهدد وقتها بشن المزيد من الهجمات.

فبراير/شباط 2017: قُتل 7 من المسيحيين على أيدي مسلحين مجهولين بمحافظة شمال سيناء، ما أدى إلى نزوح الأسر المسيحية من شمال سيناء.

9 أبريل/نيسان2017: استهدف تفجيران كنيستي مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية (شمال القاهرة)، والكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية (شمالي البلاد)، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 100 ، حسب حصيلة أولية، قتل في تفجير كنيسة مار جرجس 29 شخصا بينما قتل في تفجير الكنيسة المرقسية 16 شخصا.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرين، اللذين استهدفا الكنيستين خلال احتفالات أحد السعف (أحد الشعانين) وهو الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة عند المسيحيين.