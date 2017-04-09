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سياسة

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات بمصر إلى 45 قتيلا

9/4/2017

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين في مصر  الأحد إلى 45 قتيلا إلى جانب 112 مصابا. 

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف والكنيسة  المرقسية في الإسكندرية 225/ كيلومترا شمال غربي القاهرة/  ارتفع إلى 16  حالة وفاة فضلا عن 41 مصابا حتى عصر اليوم.

وفي السياق نفسه، قال محمد شرشر وكيل وزارة الصحة إن حالات الوفاة نتيجة  انفجار كنيسة مارجرجس في طنطا 93/ كيلومترا شمال غربي القاهرة/ بمحافظة  الغربية ارتفعت لتصل إلى 29 حالة, إلى جانب وقوع 71 مصابا حتى عصر  اليوم، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لأخبار التلفزيون المصري، الموقع  الرسمي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. 

وفي تطور متصل، قرر وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار تعيين مدير  جديد لأمن محافظة الغربية ، على خلفية التفجير الذي استهدف كنيسة مدينة طنطا بالمحافظة.

ولقي التفجيران إدانات واسعة النطاق، وأعلن  تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن التفجيرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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