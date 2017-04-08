البث الحي
سياسة

وزير خارجية بريطانيا يلغي زيارة لموسكو بعد مجزرة خان شيخون

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
8/4/2017

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (السبت) إنه ألغى زيارة لموسكو كانت مقررة في العاشر من أبريل/نيسان.

ويأتي إلغاء الزيارة بعد التطورات في سوريا حيث وقع هجوم بغاز سام في منطقة خاضعة للمعارضة المسلحة ما دفع الولايات المتحدة لشن ضربات صاروخية.

وأضاف جونسون في بيان "التطورات في سوريا غيرت الموقف تماما".

وتابع "الأولوية بالنسبة لي الآن هي مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة وآخرين استعدادا لاجتماع مجموعة السبع يومي 10 و11 من أبريل/نيسان لحشد دعم دولي منسق من أجل وقف إطلاق النار على الأرض وتكثيف العملية السياسية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)