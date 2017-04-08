وزير خارجية بريطانيا يلغي زيارة لموسكو بعد مجزرة خان شيخون

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (السبت) إنه ألغى زيارة لموسكو كانت مقررة في العاشر من أبريل/نيسان.

ويأتي إلغاء الزيارة بعد التطورات في سوريا حيث وقع هجوم بغاز سام في منطقة خاضعة للمعارضة المسلحة ما دفع الولايات المتحدة لشن ضربات صاروخية.

وأضاف جونسون في بيان "التطورات في سوريا غيرت الموقف تماما".

وتابع "الأولوية بالنسبة لي الآن هي مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة وآخرين استعدادا لاجتماع مجموعة السبع يومي 10 و11 من أبريل/نيسان لحشد دعم دولي منسق من أجل وقف إطلاق النار على الأرض وتكثيف العملية السياسية".