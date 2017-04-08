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سياسة

مقتدى الصدر يدعو الأسد إلى التنحي عن السلطة

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
8/4/2017

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة، ومنح الشعب السوري حق تقرير مصيره.

وقال الصدر في بيان، اليوم السبت، "من الإنصاف أن يقدم الرئيس السوري بشار الأسد الاستقالة، وأن يتنحى عن الحكم حبًا بسوريا وليجنبها ويلات الحروب وسيطرة الإرهابيين".

وأضاف أن "تدخل أمريكا العسكري في سوريا لن يكون مجديًا، فهي قد أعلنت قصفها لداعش (تنظيم الدولة) في العراق ومازال الإرهاب على أراضينا، ولم يكن تدخلها مجديًا على الإطلاق".

وتابع "إذا أرادت أمريكا أن تكون راعية للسلام فعليها أن تدعم الحوار، وإنقاذ الشعوب في كل المناطق سواء فلسطين أو بورما أو البحرين وغيرها".

ودعا الصدر الجميع إلى "الانسحاب العسكري من سوريا ليتولى الشعب السوري زمام الأمور".

ويأتي موقف الصدر بعد يوم من استهداف القوات الأمريكية قاعدة جوية لقوات الأسد وسط سوريا بصواريخ "توماهوك".

وقالت واشنطن إن تحركها جاء ردا على مقتل أكثر من 100 مدني، وإصابة أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب.

المصدر : الأناضول
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