فرقاطة روسية محملة بصواريخ كاليبر المجنحة تتوجه بشكل عاجل إلى سوريا

نقلت وكالة " إنترفاكس" الروسية أن فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" المزودة بصواريخ "كاليبر" المجنحة في طريقها لتنضم إلى مجموعة السفن الحربية الروسية في مياه البحر المتوسط بسوريا.

وأوضح المصدر أن الفرقاطة تعود إلى مياه المتوسط، بعد انتهاء تدريبات مشتركة بين أسطول البحر الأسود الروسي والبحرية التركية، جرت يوم الأربعاء 5 من أبريل/نيسان 2017، حيث قامت مجموعة من السفن الحربية التركية بزيارة ميناء نوفوروسيسك على ساحل البحر الأسود.

وأضاف أن الفرقاطة انطلقت من هناك في 5 من أبريل/نيسان، وأنها تعبر حاليا مضيقي البوسفور والدردنيل.

وفي نوفمبر الماضي وجهت "الأميرال غريغوروفيتش" ضربة بصواريخ "كاليبر" إلى مواقع المعارضة المسلحة في سوريا.

ومن الأسلحة التي تحملها هذه الفرقاطة على متنها، ما عدا الصواريخ المجنحة من طراز "كاليبر-إن كا"، منظومة صواريخ "شتيل".

يشار إلى أن فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" التي دخلت الخدمة في يونيو/حزيران 2016 في قوات الأسطول الروسي في البحر الأسود، قادرة على حمل 8 صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" على متنها، وكذلك 36 صاروخاً موجهاً مضاداً للجو من منظومة "شتيل-1" للدفاع الذاتي، ومدفع عيار 100 ميلليمتر، ومدافع مضادة للجو، وأجهزة لإلقاء قنابل وطوربيدات، كما باستطاعة الفرقاطة أن تحمل على متنها طائرة مروحية.