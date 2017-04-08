شاهد: هيلاري كلينتون تدعو إلى قصف المطارات السورية

دعت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون بلادها إلى قصف المطارات السورية.

ووصفت في أول مقابلة لها منذ هزيمتها في الانتخابات الرئاسية وفوز منافسها الجمهوري دونالد ترمب خلال قمة (النساء في العالم) في نيويورك، التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 بأنه أشد ضررا مما حدث في فضيحة ووترجيت.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن عدم اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد سوريا هو أسوأ خطأ في سياستها الخارجية حين كانت وزيرة للخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قالت كلينتون إنها كانت تفضل إجراء أكثر قوة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت إلى أنها أيدت إقامة منطقة حظر جوي في سوريا بعد الخروج من الحكومة، وهو ما عارضه أوباما.

وجاءت تصريحات كلينتون بعد يومين من هجوم بالغاز السام في سوريا أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 70 شخصا معظمهم من الأطفال.

وبعد ساعات أعلن ترمب أن الولايات المتحدة أطلقت صواريخ موجهة (كروز) على مطار الشعيرات العسكري.