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سياسة

شاهد: مظاهرة في شيكاغو ضد الضربة الأمريكية على سوريا

8/4/2017

شهدت ولاية شيكاغو الأمريكية، مظاهرة منددة بالضربة الأمريكية على قاعدة "الشعيرات" الجوية التابعة للنظام السوري، ردًا على قصف الأخير لبلدة "خان شيخون" في إدلب، بالأسلحة الكيميائية.

واجتمع عشرات المتظاهرين أمس أمام برج ترمب بهدف التعبير عن رفضهم للحرب والصراعات، مطالبين إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل في سوريا، ومؤكّدين حاجة العالم للسلم.
ونشر نشطاء أمريكيون فيديو للمظاهرة على موقع يوتيوب.

وردّد المتظاهرون هتافات "لا نريد حربًا جديدة" و"أمريكا اسحبي يدك من سوريا" و"جميع أطفال العالم بحاجة إلى السلام"، منتقدين أوامر الرئيس دونالد ترمب، بقصف قاعدة الشعيرات.

ونفذت واشنطن صباح أمس الجمعة، هجوما بصواريخ عابرة من طراز توماهوك، استهدف قاعدة الشعيرات التابعة لنظام الأسد بريف حمص (وسط)، وذلك ردًا على قصف الأخير "خان شيخون" في إدلب بالأسلحة الكيميائية.

وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، الثلاثاء الماضي، على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.

المصدر : الأناضول
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