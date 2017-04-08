سكارليت جوهانسون "مندهشة" لتصريحات إيفانكا ترمب عن العمل مع أبيها

قالت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون إنها "مندهشة" لتصريحات أدلت بها إيفانكا ترمب في الآونة الأخيرة وقالت فيها إنها تفضل أن تكون مدافعة عن قضايا ترمب من وراء الكواليس وليس علنا.

وقالت جوهانسون في كلمة خلال قمة المرأة في نيويورك أمس الخميس إنها أصيبت بخيبة أمل بسبب تصريح إيفانكا خلال مقابلة في برنامج (60 دقيقة) في محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية هذا الأسبوع بأن انطباعها عن قرارات أبيها "لن يعرف معظم الناس عنه شيئا".

وأضافت جوهانسون "إنها تلك الفكرة بأن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة- ماذا لو أنها تقف أمامه أو بجواره أو تقف بمفردها؟ إنها فكرة عفا عليها الدهر وغير خلاقة على الإطلاق وأعتقد أنها تستحق الازدراء فعلا، أصابتني مقابلتها تلك بخيبة أمل شديدة".

ولم يرد ممثل لإيفانكا ترمب على طلب بالتعقيب.

وقدمت جوهانسون (32 عاما) نجمة فيلم (أفينجرز) تقليدا ساخرا لإيفانكا ترمب في مشهد تمثيلي هزلي في برنامج (ساترداي نايت لايف) الكوميدي الشهر الماضي وصف ابنة ترمب الكبرى بأنها "متواطئة" داخل إدارة أبيها.

وجاء هذا وسط تساؤلات عن تضارب مصالح محتمل بعد إعلان نبأ أنها ستصبح مستشارة لأبيها بشكل غير رسمي وسيخصص لها مكتب في الجناح الغربي بالبيت الأبيض.

وقال ترمب بعد ذلك إن دورها سيكون استشاريا لا تتقاضى عنه راتبا، وذلك لتهدئة المخاوف المتعلقة بأخلاقيات العمل، وقال إنها ستنضم إلى زوجها جاريد كوشنر وهو مستشار للرئيس يتمتع بنفوذ قوي.