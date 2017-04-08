الهند تعتقل العقل المدبر لعملية احتيال استهدفت أمريكيين وقدرت ب 300 مليون دولار

قالت الشرطة الهندية السبت إنها اعتقلت من يشتبه بأنه العقل المدبر لعملية احتيال نفذها مركز اتصالات اتخذ من ضاحية بمومباي مقرا له واستهدف آلاف الأمريكيين وجمع أكثر من 300 مليون دولار

وقال ضابط الشرطة موكوند هاتوتي إن ساجار ثاكار (24 عاما) اعتقل في مطار مومباي الدولي في الساعات الأولى من صباح السبت فور وصوله قادما من دبي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول اتهمت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 60 شخصا في الهند والولايات المتحدة بالاشتراك في عملية احتيال ضخمة حيث انتحل موظفون في مركز اتصالات هوية مسؤولين من دائرة الإيرادات الداخلية أو الهجرة أو هيئات أخرى وطالبوا بأموال عن ديون ليس لها أساس.

وقالت الوزارة إنه تم استهداف ما لا يقل عن 15 ألف شخص من قبل عملية الاحتيال التي تدار من الهند.

وتكشفت عملية الاحتيال، التي استمرت لأكثر من عام، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول عندما داهمت الشرطة الهندية عددا من مراكز الاتصالات في ضاحية ثين في مومباي واعتقلت نحو 700 شخص للاشتباه في ضلوعهم في الاحتيال على الأمريكيين.

وداهمت السلطات أيضا مراكز اتصالات أخرى شاركت في العملية التي أديرت من مدينة أحمد أباد بغرب البلاد وأغلقتها.

وخلال مؤتمر صحفي السبت قال بارام بير سينغ قائد شرطة ثين عن ثاكار إنه اتهم في ديسمبر/ كانون الأول مع آخرين وفر إلى دبي في أكتوبر/ تشرين الأول في أعقاب مداهمات وأمضى بعض الوقت في تايلند خلال الأشهر الستة الأخيرة.