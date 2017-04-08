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سياسة

البنتاغون يحقق باحتمال تورط روسيا بهجوم خان شيخون الكيمائي

طفل ملقى على الأرض جراء هجوم بالغاز على منطقة خان شيخون في الرابع من أبريل
طفل ملقى على الأرض جراء هجوم بالغاز على منطقة خان شيخون في الرابع من أبريل
8/4/2017

كشف مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن بلاده تحقق في احتمال تورط روسيا في الهجوم الكيميائي الذي شنته طائرات النظام السوري على خان شيخون عبر قصفها مستشفى لإخفاء أدلة هذا الهجوم.

وقال المصدر -الذي فضل عدم كشف اسمه لعدم اكتمال التحقيق- أمس إن "التحقيق يتضمن تقصي مدى دراية الحكومة الروسية بالهجوم أو مشاركتها فيه".

وكان أكثر من مئة مدني قتلوا، وأصيب أكثر من خمسمئة -أغلبهم أطفال- باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام الثلاثاء الماضي على بلدة خان شيخون بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.

وفي رد على الهجوم الكيميائي، ضربت الولايات المتحدة، فجر الجمعة، قاعدة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص السورية، بصواريخ عابرة من طراز "توماهوك"، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار.

وتسبب الهجوم الأمريكي برد فعل غاضب من موسكو، التي عدّته "عدواناً على دولة ذات سيادة"، ودعت إلى اجتماع طارئ بمجلس الأمن لمناقشته.

المصدر : الأناضول
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