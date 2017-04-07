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سياسة

لوبان توجه انتقادا نادرا لترمب جراء ضربة سوريا

مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي للرئاسة مارين لوبن
مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي للرئاسة مارين لوبن
7/4/2017

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شن‭ ‬هجمات صاروخية على قاعدة جوية سورية انتقادا نادرا من مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي للرئاسة مارين لوبان.

وترددت أصداء الضربة الأمريكية في الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين فقط من جولة التصويت الأولى واتخذ معظم المرشحين البارزين موقفا حذرا، أو منتقدا، للخطوة الأمريكية.

وقالت لوبان لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية "أنا متفاجئة قليلا لأن ترمب قال مرارا أنه لا ينوي أن تبقى الولايات المتحدة شرطيا للعالم بعد الآن وهذا ما فعله بالضبط أمس."

وتساءلت لوبان "هل كثير أن نطلب انتظار نتائج تحقيق دولي مستقل (في هجوم يوم الثلاثاء على بلدة خان شيخون في سوريا) قبل تنفيذ هذا النوع من الضربات؟"

وشدّدت لوبان على عدم رغبتها في تكرار أحداث العراق وليبيا حيث اعتبرت أن التدخل الغربي "جلب الفوضى وانتهى بتعزيز قوة المنظمات الإرهابية."

وأظهر استطلاع للرأي أن لوبان ومرشح الوسط إيمانويل ماكرون متساويان في مستوى الشعبية قبيل الجولة الأولى من التصويت في 23 أبريل / نيسان.

ويتوقع أن يخوض المرشحان الجولة الثانية في السابع من مايو / أيار حيث أظهرت الاستطلاعات أن ماكرون سيتغلب بسهولة على لوبان.

وكرر ماكرون، الذي دعا قبل ساعات من الضربة الأمريكية إلى تدخل عسكري دولي ضد الأسد تحت مظلة الأمم المتحدة بأنه يريد "عملا منسقا على المستوى الدولي" ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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