شاووش أوغلو لـ"الجزيرة مباشر": الضربة الأمريكية في سوريا قرار صائب

وصف وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، القصف الأمريكي لقاعدة الشعيرات الجوية في سوريا بـ "القرار الصائب".

وقال شاووش أوغلو في حوار خاص للجزيرة مباشر الجمعة إنه لا حل في سوريا إلا برحيل الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

وقصفت القوات الأمريكية قاعدة الشعيرات الجوية التابعة لنظام الأسد في محافظة حمص الجمعة بأمر من الرئيس دونالد ترمب الذي أكد أن تلك الخطوة تأتي لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويُعتقد أن الطائرة التي قصفت بلدة خان شيخون بالكيماوي الثلاثاء الماضي قد انطلقت من قاعدة الشعيرات.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن إدارة الرئيس الأمريكي عازمة على توفير مناطق آمنة في سوريا.

وحول العملية العسكرية التركية في منبج السورية قال شاووش أوغلو أن منبج مدينة عربية بها 2% فقط من الأكراد ولا يمكن السماح لوحدات الشعب بالسيطرة عليها.

وبشأن العملية العسكرية في الموصل بالعراق دعا وزير الخارجية التركي إلى ضرورة أن يكون التحرك العسكري في المناطق كثيفة السكان مثل الموصل محسوبا بدقة.

وتشن القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف الدولي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل من أيدي تنظيم الدولة، غير أن انتقادات واسعة وجهت لقوات التحالف بسبب سقوط المئات من المدنيين قتلى في قصف لقوات التحالف ونزوح مئات الآلاف من ويلات الحرب في الموصل.