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سياسة

شاهد: مظاهرة بالنعوش أمام السفارتين الإيرانية والروسية في تركيا

7/4/2017

وضع محتجون نعوشا رمزية خارج السفارتين الإيرانية والروسية في العاصمة التركية أنقرة اليوم الجمعة، وأقاموا صلوات جنازة على ضحايا هجوم كيماوي في سوريا.

واتهم المتظاهرون الدولتين بالتآمر مع الحكومة السورية.

وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي أطلقت فيه الولايات المتحدة عشرات الصواريخ على قاعدة جوية سورية في وقت سابق من اليوم.

وكان قد جرى نقل عشرات المصابين إلى تركيا للعلاج بعد الهجوم القاتل الثلاثاء الماضي.

وقال أحد سكان إدلب ويدعى غسان الأحمد، وله قريبان في مستشفى ريحانلي الحكومي بتركيا، إنه يتعين على رئيس النظام السوري بشار الأسد الرحيل.

وطالبت تركيا بالإطاحة فورا بالأسد وأعربت عن تأييدها للهجوم الأمريكي على إحدى القواعد الجوية التابعة للقوات الحكومية السورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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