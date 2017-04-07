شاهد: محافظ حمص يعلن خسائر الضربة الأمريكية على سوريا

أعلن طلال البرازي محافظ حمص عن مقتل وإصابة 12 عسكريا في القصف الصاروخي الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية وسط سوريا.

وبحسب برازي فإن القصف الأمريكي الذي استهدف مطارا عسكريا جنوبي حمص "يضعف من قدرة الجيش السوري في مكافحة الإرهاب ويحد من عملياته التي يقوم بها في ريف تدمر".

وأكدت مصادر المعارضة أن القصف تسبب بتدمير طائرات وأجزاء مهمة من القاعدة التي أصبحت عمليا خارج الخدمة.

ويعد مطار الشعيرات الواقع في البادية بمحافظة حمص واحدا من أهم المطارات التي يستخدمها نظام الأسد في عملياته ضد المعارضة السورية كما يعتبر المطار الأساسي لطائرات سوخوي 22 إلا أن النظام السوري يملك عدداً آخر من المطارات العسكرية التي يستخدمها والقوات الروسية في عمليات استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وتمت الضربة الأمريكية اليوم انطلاقاً من مدمرتين أمريكيتين في شرق البحر المتوسط، بينما قال محافظ حمص طلال البرازي لوسائل إعلام موالية للنظام إن القصف الأمريكي تسبب بمقتل 5 عسكريين وإصابة 7 آخرين فضلا عن أضرار مادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف ديفيس، "نفذت القوات الأمريكية هجوماَ بصواريخ كروز (نوع توماهوك)".

مشيرا إلى أن الضربة جاءت كرد على "قيام النظام السوري بهجوم كيمائي في خان شيخون قتل وجرح مئات من المواطنين الأبرياء".

وبيّن ديفيس أن 59 صاروخاً استهدف "طائرات وملاجئ الطائرات ومستودعات للوقود والدعم اللوجستي ومستودعات الذخائر ونظم الدفاع الجوي وأجهزة الرادار".

ونقل مراسل الجزيرة من ريف حمص عن مراصد المعارضة المسلحة أن الضربة الأمريكية لمطار الشعيرات دمرت 14 طائرة مقاتلة من نوع سوخوي وبرج المراقبة ومستودعات الوقود، كما دمرت مدرجات المطار وبات عمليا خارج الخدمة.

وقال المراسل إن المطار المستهدف يقيم فيه خبراء وفنيون روس وإيرانيون، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ القوات الروسية قبل شن الضربة، بينما قالت المعارضة إن المطار توقف عن العمل بالكامل وإن الهجوم الأمريكي أسفر عن تدمير عدد غير قليل من مقاتلات سوخوي.

وأكدت مواقع موالية للنظام أن ضابطا برتبة عميد كان بين القتلى، وقالت وكالة الأنباء الألمانية ضابط رفيع المستوى، قتل في القصف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه أمر بتوجيه ضربة على القاعدة العسكرية في سوريا التي انطلق منها الهجوم الكيمائي، مشيرا إلى أنه من المصلحة العليا للأمن القومي للولايات المتحدة منع وردع انتشار واستعمال الأسلحة الكيمائية القاتلة.

وبيّن ترمب أن الرئيس السوري بشار الأسد استخدم غاز الأعصاب لقتل الكثيرين، مشيرا إلى فشل جميع المحاولات لتغيير سلوك الأسد، ودعا كل الأمم المتحضرة إلى السعي لإنهاء المذبحة وإراقة الدماء في سوريا.