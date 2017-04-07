شاهد: لحظات رعب في ستوكهولم بعد حادث الدهس

قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين إن بلاده تعرضت لهجوم وإن جميع المؤشرات تدل على أن حادث الشاحنة التي دهست حشدا في وسط العاصمة ستوكهولم كان "عملا إرهابيا".

وذكرت الشرط السويدية أنه تأكد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين عندما دهست شاحنة حشدا في شارع مكتظ بالمشاة وسط العاصمة ستوكهولم.

وطوقت الشرطة المنطقة وأغلقت سلطات الأمن عددا من المباني المهمة وسط العاصمة.

وأغلق مجمع "روزنباد"، مقر الحكومة السويدية، ومبنى البرلمان والقصر الملكي.

كما تم وقف حركة القطارات وسط المدينة، وأخلت الشرطة محطة القطار المركزية في ستوكهولم.

وأعربت العائلة الملكية السويدية عن صدمتها إزاء عملية الدهس وكتب الملك كارل السادس عشر غوستاف على الصفحة الرسمية الإلكترونية للعائلة الملكية: "تلقيت أنا وكامل العائلة الملكية الأنباء بشأن الاعتداء الذي وقع عقب ظهر اليوم في ستوكهولم بصدمة هائلة… نتابع التطورات، لكن أفكارنا في الوقت الحاضر مع القتلى وذويهم".

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمواطنين يفرون في شوارع ستوكهولم بعد حادث الدهس.