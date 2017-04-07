شاهد: لحظات رعب في ستوكهولم بعد حادث الدهس

قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين إن بلاده تعرضت لهجوم وإن جميع المؤشرات تدل على أن حادث الشاحنة التي دهست حشدا في وسط العاصمة ستوكهولم كان "عملا إرهابيا".
وذكرت الشرط السويدية أنه تأكد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين عندما دهست شاحنة حشدا في شارع مكتظ بالمشاة وسط العاصمة ستوكهولم.
وطوقت الشرطة المنطقة وأغلقت سلطات الأمن عددا من المباني المهمة وسط العاصمة.
وأغلق مجمع "روزنباد"، مقر الحكومة السويدية، ومبنى البرلمان والقصر الملكي.
كما تم وقف حركة القطارات وسط المدينة، وأخلت الشرطة محطة القطار المركزية في ستوكهولم.