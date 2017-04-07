البث الحي
سياسة

شاهد: تركيا تطالب بإزاحة نظام الأسد

7/4/2017

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه يجب إزاحة نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.

وأضاف "ندعو لفرض حظر جوي ومنطقة آمنة في سوريا لمنع مزيد من المجازر".

وتابع "الولايات المتحدة أبلغت التحالف الدولي بالضربة على قاعدة الشعيرات بحمص قبيل تنفيذها، كما أن السفير الأمريكي في أنقرة أبلغ الخارجية التركية بالأمر".

وأوضح أن "هناك حاجة ملحة لتشكيل مناطق آمنة في سوريا أكثر من أي وقت مضى، وعلينا توسيع نطاق هذه المناطق ".

وأعتبر تشاوش أوغلو الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة جوية سورية "تدخلا في محله وندعمه".

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية التركية (الجمعة) إنها تنظر للضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية بشكل "إيجابي للغاية" وأضافت أن تركيا ستدعم بشكل كامل أي تحركات من شأنها ضمان محاسبة النظام السوري.

وقالت الوزارة في بيان مكتوب "الخطوات التي تضمن عدم مرور جرائم مماثلة دون عقاب وتضمن المحاسبة ستحظى بدعم تركيا التام".

وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجمعة) إن الضربة الأمريكية التي استهدفت قاعدة جوية سورية "خطوة مهمة لضمان عدم مرور الهجمات بالأسلحة الكيميائية والتقليدية ضد السكان المدنيين بدون عقاب".

ووصف المتحدث إبراهيم كالين العملية الأمريكية بأنها "رد فعل إيجابي إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد". بينما كرر مطالب أنقرة منذ فترة بضرورة إقامة "منطقة حظر جوي" و"مناطق آمنة" في سورية بشكل فوري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)