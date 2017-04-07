شاهد: تركيا تطالب بإزاحة نظام الأسد

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه يجب إزاحة نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.

وأضاف "ندعو لفرض حظر جوي ومنطقة آمنة في سوريا لمنع مزيد من المجازر".

وتابع "الولايات المتحدة أبلغت التحالف الدولي بالضربة على قاعدة الشعيرات بحمص قبيل تنفيذها، كما أن السفير الأمريكي في أنقرة أبلغ الخارجية التركية بالأمر".

وأوضح أن "هناك حاجة ملحة لتشكيل مناطق آمنة في سوريا أكثر من أي وقت مضى، وعلينا توسيع نطاق هذه المناطق ".

وأعتبر تشاوش أوغلو الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة جوية سورية "تدخلا في محله وندعمه".

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية التركية (الجمعة) إنها تنظر للضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية بشكل "إيجابي للغاية" وأضافت أن تركيا ستدعم بشكل كامل أي تحركات من شأنها ضمان محاسبة النظام السوري.

وقالت الوزارة في بيان مكتوب "الخطوات التي تضمن عدم مرور جرائم مماثلة دون عقاب وتضمن المحاسبة ستحظى بدعم تركيا التام".

وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجمعة) إن الضربة الأمريكية التي استهدفت قاعدة جوية سورية "خطوة مهمة لضمان عدم مرور الهجمات بالأسلحة الكيميائية والتقليدية ضد السكان المدنيين بدون عقاب".

ووصف المتحدث إبراهيم كالين العملية الأمريكية بأنها "رد فعل إيجابي إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد". بينما كرر مطالب أنقرة منذ فترة بضرورة إقامة "منطقة حظر جوي" و"مناطق آمنة" في سورية بشكل فوري.