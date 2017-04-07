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سياسة

شاهد: بيان الجيش السوري ردا على الضربة الأمريكية

7/4/2017

أعلن الجيش السوري مقتل ستة من أفراده في الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية السورية.

وقالت قيادة الجيش السوري في بيان لها إن الضربة الأمريكية أسفرت عن سقوط ستة قتلى وعدد من الجرحى وإحداث أضرار مادية كبيرة.

وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة أقدمت على ارتكاب عدوان سافر ضد إحدى قواعدنا الجوية". واعتبر أن "العدوان الأمريكي يؤكد استمرار الاستراتيجية الأمريكية الخاطئة ويقوض عملية مكافحة الإرهاب".

وحسب البيان ذاته فإن الضربة الأمريكية "تجعل الولايات المتحدة شريكا لـ "داعش" و "النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية".

وتوعدت القيادة العامة للجيش السوري بـ "المزيد من التصميم في سحق الارهاب أينما وجد وإعادة الأمن والأمان لكافة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأكدت مصادر إعلامية روسية أن الضربات سببت أضرارا بالغة بالقاعدة ودمرت جميع الطائرات فيها.

يأتي ذلك في وقت قال وزير الإعلام السوري رامز الترجمان في مقابلة هاتفية مع التلفزيون الرسمي السوري إنه يعتقد أن هذه الضربة محدودة في الزمان والمكان وكانت متوقعة.

وفجر اليوم قصفت الولايات المتحدة بعشرات من صواريخ توماهوك أهدافا في مطار الشعيرات بريف حمص الشمالي، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربة عسكرية في سوريا.

وقال مسؤول أمريكي إن مدمرتين أمريكيتين أطلقتا من شرق البحر المتوسط 59 صاروخا على قاعدة جوية سورية تشمل مدرجا وطائرات ومحطات للوقود، ردا على هجوم بالغاز السام على مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القصف استهدف موقعا للأسلحة الكيميائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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