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شاهد: اللحظات الأولى للقصف الأمريكي على مطار الشعيرات

7/4/2017

أعلن الجيش السوري مقتل ستة من أفراده في الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية السورية.

وقصفت الولايات المتحدة فجر (الجمعة) بعشرات من صواريخ توماهوك أهدافا في مطار الشعيرات بريف حمص الشمالي، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربة عسكرية في سوريا.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالات اللحظات الأولى للقصف الأمريكي من محيط القاعدة الجوية التي تضم مطار الشعيرات العسكري بحمص. 

وقال مسؤول أمريكي إن مدمرتين أمريكيتين أطلقتا من شرق البحر المتوسط 59 صاروخا على قاعدة جوية سورية تشمل مدرجا وطائرات ومحطات للوقود، ردا على هجوم بالغاز السام على مدينة خان شيخون بريف إدلب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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