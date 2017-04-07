روسيا تعلن وقف تنسيق الطيران فوق سوريا مع واشنطن

أعلنت موسكو وقف العمل ببروتوكول تنسيق الطيران فوق سوريا مع واشنطن بعد الضربة الأمريكية على قاعدة جوية سورية، كما دعت الخارجية الروسية لاجتماع عاجل مع مجلس الأمن.

وأعلن الكرملين اليوم (الجمعة) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر الضربة الأمريكية على قاعدة جوية للنظام السوري في حمص "عدوانا على دولة ذات سيادة" وانتهاكا للقوانين الدولية لدولة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الرئيس بوتين يعتبر الضربات الأمريكية على سوريا عدوانا على دولة ذات سيادة". مؤكدا أنها ألحقت "ضررا هائلا" بالعلاقات مع روسيا.

وأكد بيسكوف أن الضربة الأمريكية في سوريا "تنتهك معايير القانون الدولي، و(تستند) إلى حجج واهية". وأضاف أن روسيا لا تعتقد بأن سوريا تمتلك أسلحة كيميائية، وأن التحرك الأمريكي سيشكل حتما عقبة أمام إنشاء تحالف دولي في سبيل محاربة الإرهاب

وألمح المتحدث باسم الكرملين إلى أن الضربة الأمريكية "محاولة لصرف انتباه العالم عن أعداد القتلى المدنيين في العراق".

كما قال إن "تجاهل استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيميائية بشكل تام يؤدي إلى تفاقم الوضع في سوريا بشكل كبير".

وفي السياق نفسه أعلن مجلس الدوما عقد جلسة طارئة اليوم لبحث التطورات بعد الضربة الصاروخية الأمريكية على مطار الشعيرات بحمص وسط سوريا.

ومن ناحيته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف إن الضربات الأمريكية على قاعدة جوية سورية قد تقوّض جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف أوزيروف أن هذا الهجوم "يمكن النظر إليه على أنه عمل عدواني من قبل أمريكا ضد دولة بالأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن روسيا ستدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.