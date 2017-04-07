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سياسة|السودان

جنوب أفريقيا: لسنا ملزمين باعتقال البشير

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
7/4/2017

أبلغت جنوب أفريقيا، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تكن مُلزمة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار البلاد في عام 2015

رغم أن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحقه.

وقال المحامي دير تالدي، الذي مثل جنوب أفريقيا خلال جلسة المحكمة: " بصفته رئيس دولة، البشير يتمتع بالحصانة ".

وكانت هذه المرة الأولى التي استدعت فيها الجنائية الدولية أحد الدول الأعضاء لعدم الإذعان لمذكرة اعتقال.

وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و 2010 بناء على اتهامات بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية. 

غير أن الرئيس السوداني سافر إلى الخارج عدة مرات بدون اعتقاله، بما في ذلك إلى جنوب أفريقيا في حزيران/يونيو 2015 عندما حضر قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج. 

وفي تشرين أول/أكتوبر، أعلنت جنوب أفريقيا أنها سوف تنسحب من المحكمة  الجنائية الدولية، مؤكدة على المحنة التي تواجهها بشأن البشير، وقالت إن  عضوية المحكمة تعرقل جهودها للمساعدة في حل الصراعات في أفريقيا.  

ولكن الحكومة ألغت طلب الانسحاب في آذار/مارس بعد حكم محكمة يفيد بأنها لم تتبع الإجراء الملائم.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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