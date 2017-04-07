السودان يفرض تأشيرة دخول على الرجال المصريين

قالت مصادر في مطار القاهرة إن السودان فرض اعتبارا من اليوم (الجمعة) تأشيرات دخول على الرجال المصريين من سن 18 إلى 50 عاما.

وأشار متحدث سوداني إلى أن الإجراء الجديد هو معاملة بالمثل.

وقالت مصادر في مطار القاهرة إن مكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من مطار الخرطوم بالإجراء مع تحذير من أن غير حاملي التأشيرة من الفئات العمرية المذكورة سيرحلون.

وقال مصدر إن شركة مصر للطيران بدأت تطبيق التعليمات السودانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر "التأشيرة ستمنح مجانا، مثل هذا القرار منفذ فعليا على السودانيين عند دخول مصر منذ فترة من الزمن".