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سياسة

السعودية تعلن تأييدها الكامل للضربات الأمريكية في سوريا

قصفت الولايات المتحدة بعشرات من صواريخ "توماهوك" عددا من الأهداف في مطار الشعيرات بريف حمص الشمالي
قصفت الولايات المتحدة بعشرات من صواريخ "توماهوك" عددا من الأهداف في مطار الشعيرات بريف حمص الشمالي
7/4/2017

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم "تأييدها الكامل" للضربات الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا.

ووصفت السعودية الضربة بأنها قرار "شجاع" للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ردا على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا والتي جاءت ردًا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين الأبرياء.

"وحمّل المصدر النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية".

وقصفت الولايات المتحدة صباح اليوم بعشرات من صواريخ "توماهوك" عددا من الأهداف في مطار الشعيرات بريف حمص الشمالي، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربة عسكرية في سوريا.

وقال مسؤول أمريكي إن مدمرتين أميركيتين أطلقتا من شرق البحر المتوسط أكثر من خمسين صاروخا على قاعدة جوية سورية تشمل مدرجا وطائرات ومحطات للوقود، ردا على هجوم بالغاز السام على مدينة خان شيخون بريف إدلب. وقالت وسائل إعلام أميركية إن القصف استهدف موقعا للأسلحة الكيميائية.

المصدر : رويترز
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