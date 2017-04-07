إيران: الضربة الأمريكية تناقض حقوق الإنسان

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الضربة الأمريكية التي استهدفت مطار الشعيرات بريف حمص الشمالي، ووصفها بأنها "عدوان أمريكي".

واعتبرت طهران أن الضربة "تعزز من قوة الإرهابيين وهم يشارفون على هزيمة نهائية". كما ذكرت أنها "تحرك أحادي خطير قد ينسف ما أنجز لحل الأزمة السورية".

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن قاسمي قال "إن إيران بوصفها الضحية الأكبر للسلاح الكيميائي في التاريخ المعاصر تدين استخدام هذا السلاح، وبالتوازي فإنها تعتبر أن استخدام ما حصل كذرائع من أجل خطوات منفردة خطيرة، هو أمر مزعزع ويناقض شرعة حقوق الإنسان".

وأضاف قاسمي أن إيران تدين "بشدة أي تدخل عسكري منفرد والضربات الصاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية"، مضيفا أن "هذه التصرفات بناء على الهجوم المشكوك في أمره في إدلب لجهة المنفذين والمستفيدين منه، هي في صالح تقوية الإرهابيين وتساهم في تعقيد الأوضاع في سوريا والمنطقة".