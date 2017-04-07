البث الحي
سياسة

إسرائيل توقع صفقة صواريخ بنحو ملياري دولار مع الهند

6/4/2017

قالت شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء المملوكة للدولة إنها توصلت إلى اتفاق لتزويد الجيش والبحرية الهنديين بمنظومتين للدفاع الصاروخي.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستزود الجيش الهندي بمنظومة متطورة للدفاع الجوي تشمل صواريخ أرض جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأجهزة اتصالات وتكنولوجيا للتحكم والسيطرة مقابل حوالي 1.6 مليار دولار.

وجاء في البيان أن منظومة إضافية للدفاع الجوي لسلاح البحرية تشمل صواريخ طويلة المدى ستنشر على أول حاملة طائرات هندية والتي لا تزال قيد التصنيع.

وتعد إسرائيل أحد أكبر ثلاثة موردين للأسلحة للهند التي تشترك في حدود مع الصين وباكستان اللتين تملكان أسلحة نووية.

وتشير بيانات الكونجرس الأمريكي إلى أن الهند كانت ثاني أكبر مشتر للأسلحة بين دول العالم النامي في الفترة بين 2008 و2015.

وعزز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من علاقات بلاده مع إسرائيل ومن المنتظر أن يزورها في وقت لاحق هذا العام.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)