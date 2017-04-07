إسرائيل توقع صفقة صواريخ بنحو ملياري دولار مع الهند

قالت شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء المملوكة للدولة إنها توصلت إلى اتفاق لتزويد الجيش والبحرية الهنديين بمنظومتين للدفاع الصاروخي.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستزود الجيش الهندي بمنظومة متطورة للدفاع الجوي تشمل صواريخ أرض جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأجهزة اتصالات وتكنولوجيا للتحكم والسيطرة مقابل حوالي 1.6 مليار دولار.

وجاء في البيان أن منظومة إضافية للدفاع الجوي لسلاح البحرية تشمل صواريخ طويلة المدى ستنشر على أول حاملة طائرات هندية والتي لا تزال قيد التصنيع.

وتعد إسرائيل أحد أكبر ثلاثة موردين للأسلحة للهند التي تشترك في حدود مع الصين وباكستان اللتين تملكان أسلحة نووية.

وتشير بيانات الكونجرس الأمريكي إلى أن الهند كانت ثاني أكبر مشتر للأسلحة بين دول العالم النامي في الفترة بين 2008 و2015.

وعزز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من علاقات بلاده مع إسرائيل ومن المنتظر أن يزورها في وقت لاحق هذا العام.