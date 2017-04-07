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سياسة

إسرائيل تعلن دعمها للغارات الأمريكية على سوريا

انطلاق الصواريخ الأمريكية من المدمرة يو إس إس بورتر
انطلاق الصواريخ الأمريكية من المدمرة يو إس إس بورتر
7/4/2017

رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، بالغارات الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا، والتي جاءت ردًا على قصف نظام بشار الأسد خان شيخون بإدلب بالأسلحة الكيماوية.

وفي تصريح مكتوب، قال نتنياهو: "بالأقوال والأفعال بعث الرئيس دونالد ترمب رسالة قوية وواضحة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيماوية وترويجها لا يحتملان".

وأضاف "إسرائيل تدعم قرار ترمب دعما كاملا، وتأمل أن هذه الرسالة الحازمة حيال الممارسات الفظيعة التي قام بها نظام الأسد ستدوي ليس فقط في دمشق بل أيضا في طهران وبيونغيانغ وفي أماكن أخرى".

من جهة ثانية، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه "كان على علم مسبق بالغارات". وأضاف "أبدينا دعمنا لقرار شنّ هذه الغارات".

المصدر : الأناضول
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