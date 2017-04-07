البث الحي
سياسة

أردوغان: الضربة الأمريكية "إيجابية" لكن غير كافية

الرئيس التركي طيب أردوغان
الرئيس التركي طيب أردوغان
7/4/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الضربات الصاروخية الأمريكية ضد قاعدة سورية خطوة "إيجابية" لكن غير كافية. 

وأضاف في مؤتمر جماهيري في محافظة هاتاي بجنوب تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا متسائلا : " هل هذا يكفي؟ في رأي هذا غير كافيا ". ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله إن هناك المزيد يجب فعله لحماية المدنيين.
واستهدفت الولايات المتحدة ، الجمعة، مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة حمص  بوسط سوريا بإجمالي 59 صاروخا من طراز توماهوك من قطع بحرية أمريكية متمركزة في البحر المتوسط، وذلك "ردا على  هجوم كيماوي نفذته الحكومة السورية  في بلدة خان شيخون في ريف إدلب".  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)