وزير الدفاع المصري يلتقي ضباط وأفراد الجيش بعد شائعات عن انقلاب

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي بضباط وضباط الصف والجنود بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة عبر الفيديو كونفرانس.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن اللقاء تناول مختلف القضايا والموضوعات علي الساحتين الداخلية والخارجية، وجهود القوات المسلحة في دعم وحماية ركائز الأمن القومي المصري في كافة المجالات.

وأشارت الوكالة إلى أن الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددا من كبار قادة القوات المسلحة حضروا اللقاء.

ويأتي اللقاء بعد يوم من نفي صحيفة الوطن المصرية، الأنباء التي تم إرسالها إلى المشتركين في خدمة الرسائل النصية عن وجود تحركات عسكرية في الجيش المصري لحساب المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق.

وأوضحت الصحيفة في بيان تعرضها للاختراق على يد مجهولين.

ونشرت على موقعها الإلكتروني على الإنترنت: " تمكن مجهولون بعد محاولة اختراق من بث رسالة مغرضة عبر خدمتنا للرسائل النصية، وأضافت، تمت السيطرة على الأمر".

وأضاف البيان "إن الصحيفة تهيب بقرائها عدم الالتفات إلى ما يروج من شائعات حول هذا الأمر، ومتابعتنا للوقوف على آخر تطورات هذه الجريمة، التي تحاول النيل من جريدة الوطن نتيجة مواقفها الوطنية".

وشغل أحمد شفيق منصب آخر رئيس وزراء قبل خلع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.