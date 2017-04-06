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شاهد| مذيعة إسرائيلية عن مجزرة خان شيخون: "وينكم يا عرب وينك يا إسلام"

6/4/2017

حتى الاحتلال الإسرائيلي بكل جرائمه وفظائعه يستنكر مجزرة خان شيخون، هكذا وصف نشطاء فيديو متداولا لصحفية إسرائيلية "لوسي أهاريش" وهي تنتقد صمت العرب على مجازر الأسد

 

وقالت الصحفية باللغة الإنجليزية على قناة إسرائيل الثانية إن الزعماء العرب اجتمعوا في القمة العربية بالبحر الميت وتحدثوا عن التكاتف ومحاربة الإرهاب وبعدها  حدثت مجزرة خان شيخون بسوريا،  ثم قالت بـ "العربية"،  ودماء ضحايا المجزرة تصرخ "وينكم يا عرب وينك يا إسلام".

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها أهاريش باللغة الإنجليزية عن الفظائع في سوريا ففي 15 ديسمبر / كانون الأول 2017، نددت بالحصار على حلب باعتباره محرقة.

وقالت آنذاك "الآن، في حلب، سوريا، على بعد ثماني ساعات بالسيارة من تل أبيب، تحدث إبادة جماعية". "اسمحوا لي أن أكون أكثر دقة: إنها محرقة. نعم، محرقة ".

المصدر : الجزيرة مباشر + هاآرتس
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