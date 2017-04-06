شاهد: سقوط طائرة عراقية فوق الموصل ومقتل طياريها

أعلن بيان للجيش العراقي عن مقتل طيارين اليوم الخميس بعد أن أسقط تنظيم الدولة الإسلامية طائرتهما الهليكوبتر فوق الموصل.

وأفاد البيان الصادر عن خلية الإعلام الحربي بأن الطائرة كانت تقدم الدعم الجوي لقوات الشرطة الاتحادية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية على الجانب الغربي من الموصل.

وهذه أول طائرة يسقطها التنظيم فوق الموصل منذ بدء هجوم تدعمه الولايات المتحدة على المدينة الواقعة في شمال العراق في أكتوبر تشرين الأول.

والموصل هي آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها التنظيم في العراق. وكان قد بسط سيطرته عليها قبل نحو ثلاث سنوات وأعلن من جامعها الكبير "دولة الخلافة" التي تشمل كذلك أراضي في سوريا.