البث الحي
سياسة

شاهد: اعتداء على فرانسوا فيون المرشح لانتخابات الرئاسة بفرنسا

6/4/2017

تعرض المرشح المحافظ في انتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون إلى اعتداء من قبل أحد الأشخاص في مدينة ستراسبورغ.

وكان فيون محاطا بأعداد من مؤيديه خلال تجمع انتخابي عندما اقترب منه أحد الأشخاص وألقى عليه كمية من الدقيق.

وقام أفراد الأمن بطرح المعتدي أرضا وأخرجوا فيون من المكان بسرعة.

وأظهرت استطلاعات للرأي استعادة فيون بعض الدعم بعدما واجهت حملته صعوبات جراء مزاعم بالمحاباة.

أشارت الاستطلاعات إلى تقدم المرشح المنتمي لتيار الوسط إيمانويل ماكرون في السباق وتأتي خلفه زعيمة اليمين مارين لوبان.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 23 من أبريل/ نيسان الجاري وتجرى جولة الإعادة في السابع من مايو/ أيار المقبل.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)