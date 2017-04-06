شاهد: اعتداء على فرانسوا فيون المرشح لانتخابات الرئاسة بفرنسا

تعرض المرشح المحافظ في انتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون إلى اعتداء من قبل أحد الأشخاص في مدينة ستراسبورغ.

وكان فيون محاطا بأعداد من مؤيديه خلال تجمع انتخابي عندما اقترب منه أحد الأشخاص وألقى عليه كمية من الدقيق.

وقام أفراد الأمن بطرح المعتدي أرضا وأخرجوا فيون من المكان بسرعة.

وأظهرت استطلاعات للرأي استعادة فيون بعض الدعم بعدما واجهت حملته صعوبات جراء مزاعم بالمحاباة.

أشارت الاستطلاعات إلى تقدم المرشح المنتمي لتيار الوسط إيمانويل ماكرون في السباق وتأتي خلفه زعيمة اليمين مارين لوبان.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 23 من أبريل/ نيسان الجاري وتجرى جولة الإعادة في السابع من مايو/ أيار المقبل.