شاهد: إبطال مفعول عبوة ناسفة بمبنى سكني في سان بطرسبرغ

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس أن السلطات الروسية أبطلت مفعول عبوة ناسفة عثر عليها في مبنى سكني في مدينة سان بطرسبرغ.

وقال مصدر بجهات إنفاذ القانون إن عربات الإطفاء هرعت إلى المبنى وتم إجلاء سكان.

ونقلت تاس عن مسؤولين محليين قولهم إن الخبراء أبطلوا مفعول العبوة الناسفة التي عثر عليها في إحدى شقق المبنى.

وذكرت مصادر أمنية روسية أن العبوة الناسفة التي عثر عليها مشابهة للقنبلة التي لم تنفجر في مترو المدينة والتي وجدت في نفس يوم التفجير الذي أودى بحياة 14 شخصا يوم الاثنين.

وقال مصدر أمني لرويترز "المتفجرات كانت مماثلة في الحجم لتلك التي استخدمت في (محطة مترو) فوستانيا".

وكانت المدينة قد شهدت انفجارا هز إحدى محطات المترو يوم الاثنين (3 أبريل / نيسان) مما أسفر عن سقوط 14 قتيلا.