جيش الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية صباح الخميس أن إسرائيل اعتقلت 24 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن 24 فلسطينيا مطلوبون لدى إسرائيل وتمت إحالتهم إلى التحقيق.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء عن مصادر عبرية أن من بين المعتقلين 18 فلسطينيا شاركوا تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في نشاطات "شغب" إضافة إلى عدد من المحسوبين على حركة حماس، فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا بعد الاعتداء عليه "بالضرب المبرح" قرب نابلس.

وأضافت الجمعية، أن جيش الاحتلال قام باعتقال الشاب ونقله لجهة غير معلومة .