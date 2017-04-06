تونس: سجن منسق أغاني لمزجه الآذان بالموسيقى

قضت محكمة تونسية اليوم الخميس بسجن منسق أغاني حفلات إنجليزي لمدة عام بسبب مزجه للأذان مع موسيقى راقصة في ملهي ليلي بمنتجع الحمامات السياحي.

وقالت غفران حجيج المحامية والناشطة في المجتمع المدني "قضت محكمة ناحية الحمامات على منسق الأغاني الإنجليزي الذي مزج الأذان بالموسيقى الراقصة بالسجن لمدة عام مع النفاذ العاجل".

وأضافت حجيج التي حضرت جلسة المحكمة بصفتها ناشطة في المجتمع المدني "حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق وكيل الملهى والمكلف بالترتيبات الداخلية فيه".

وأثار مقطع مصور جرى تداوله خلال الأيام القليلة الماضية على الانترنت يظهر فيه منسق الأغاني الإنجليزي (داكس جيه) وهو يمزج الأذان بالموسيقى الراقصة في حفل بملهى ليلى جدلا وانتقادات واسعين في تونس وبيانات شجب وتنديد.

كما أثار المقطع المصور حفيظة وزارة الشؤون الدينية التي أصدرت بيانا قالت فيه "تعبر وزارة الشؤون الدينية عن شجبها لمثل هذه التصرفات التي تمس المقدسات و الشعائر وتعتبر أن الاستهزاء بمشاعر التونسيين وقيمهم الدينية أمر مرفوض قطعا".

وقدم منسق الأغاني الذي غادر تونس عقب الحفل يوم الجمعة اعتذاره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "أقدم اعتذاراتي الصادقة لكل شخص تعرض للإساءة من الموسيقى التي قدمتها في مهرجان أوربت في تونس".

وأضاف "قدمت عشرين ثانية من صوت الأذان المميز.. بالنسبة لي الأذان صوت جميل. ولم أكن أقصد أبدا الإساءة لأحد. لذلك أنا أعتذر".

وأغلقت السلطات المحلية الملهى الليلي بعد انتشار التسجيل المصور الذي تضمن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها وأحالت منسق الأغاني إلى المحاكمة بتهمة المس بالآداب العامة وخدش الحياء.