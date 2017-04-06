ألمانيا تحقق مع 20 تركيًا للاشتباه بهم في "أنشطة تجسس"

ذكرت صحيفة دي فيلت الخميس أن السلطات الألمانية تحقق مع 20 مواطنا تركيا للاشتباه بهم في أنشطة تجسس داخل ألمانيا.

وقالت الصحيفة إنها تلقت المعلومات من خلال رد رسمي للحكومة على سؤال بشأن القضية التي أقامتها المشرعة الألمانية سيفيم داجدلين مع الحزب اليساري المتشدد دي لينكه.

وتصاعد التوتر بين تركيا وألمانيا العضوين بحلف شمال الأطلسي قبل استفتاء مقرر بتركيا خلال الـ16 من شهر أبريل/نيسان الجاري بشأن توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأغضبت برلين أنقرة بعد إلغاء عدة تجمعات انتخابية في ألمانيا لوزراء أتراك مما جعل تركيا تتهم ألمانيا بأنها تتبع أساليب "نازية".

وقال مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا الشهر الماضي إنه بدأ تحقيقا فيما يحتمل أنها عمليات تجسس من جانب تركيا.