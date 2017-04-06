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سياسة|أستراليا

أستراليا تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في غاليبولي بتركيا

وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو - أرشيفية
وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو - أرشيفية
6/4/2017

قالت أستراليا الخميس إنها تلقت معلومات تفيد بأن إرهابيين ربما يخططون لمهاجمة مراسم لإحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى في غاليبولي في تركيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، في بيان إن السلطات التركية على دراية بالمعلومات "وتوفر دائما مستوى عاليا من الحماية الأمنية قرب مكان احتفالات إحياء ذكرى يوم أنزاك على شبه الجزيرة".

ويمثل يوم أنزاك، الذي يوافق 25 أبريل/نيسان، أول معركة كبيرة تشارك فيها قوات من أستراليا ونيوزيلندا في غاليبولي بتركيا عام 1915. وتعرف المعركة في تركيا باسم "جناق قلعة".

ويزور مئات الأستراليين والنيوزيلنديين المكان كل عام لحضور مراسم عسكرية عند الفجر.

وقالت بيشوب في بيان بالبريد الإلكتروني "تلقت الحكومة الأسترالية معلومات تشير إلى أن الإرهابيين ربما يحاولون استهداف احتفالات يوم أنزاك في شبه جزيرة غاليبولي".

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
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