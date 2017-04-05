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سياسة|الفاتيكان

مراهق يعترف بمحاولة اغتيال بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
5/4/2017

قال ممثلو ادعاء اتحاديون إن مراهقا من نيوجيرسي اعترف بالمشاركة في مؤامرة لمحاولة قتل البابا فرنسيس في العام 2015 خلال قداس عام في فلاديلفيا.

واعترف سانتوس كولون (17 عاما) يوم الاثنين أمام محكمة اتحادية في كامدن بنيوجيرسي بأنه حاول التآمر مع قناص لقتل البابا بالرصاص خلال زيارته في فلاديلفيا وتفجير عبوات ناسفة في مناطق محيطة.

وقال ممثلو الادعاء إن كولون تحدث مع شخص آخر كان يعتقد أنه القناص خلال الفترة من 30 يونيو/ حزيران حتى 14 أغسطس/آب 2015؛ لكن ذلك الشخص كان في حقيقة الأمر موظفا سريا بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي). ولم يقع الهجوم وألقى ضباط (إف.بي.آي) القبض على كولون في 2015.

وأضاف ممثلو الادعاء في بيان الاثنين "شارك كولون في عمليات استطلاع مع مصدر سري من مكتب التحقيقات الاتحادي ووجه المصدر لشراء مواد لصنع عبوات ناسفة."

وقال ماثيو ريلي، المتحدث باسم مكتب ممثل الادعاء الاتحادي في نيوجيرسي، أمس الثلاثاء إنه لا يوجد في وثائق المحكمة ما يتطرق إلى دافع محتمل. كانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن أفعال كولون جزء من مؤامرة بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز "لا ذكر لتنظيم الدولة الإسلامية أو لأي منظمة معينة في أي من أوراق المحكمة أو في أي من الأسئلة التي وجهت له في المحكمة خلال جلسة الإقرار بالذنب."

ووجهت لكولون، وهو مواطن أمريكي من ليندنوولد بنيوجيرسي الاتهام كشخص بالغ في تهمة واحدة هي محاولة تقديم دعم لإرهابيين.

وذكر المدعون أنه يواجه حكما بالسجن يصل إلى 15 عاما وغرامة قدرها 250 ألف دولار. ولم تحدد السلطات موعدا للحكم ولا يزال التحقيق جاريا.

المصدر : رويترز
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