البث الحي
سياسة|مصر

صحيفة مصرية ترسل رسائل نصية عن انقلاب داخل الجيش

رسائل نصية عن وجود انقلاب داخل الجيش
رسائل نصية عن وجود انقلاب داخل الجيش
4/4/2017

نفت صحيفة الوطن المصرية، الأنباء التي تم إرسالها إلى المشتركين في خدمة الرسائل النصية (الثلاثاء(عن وجود تحركات عسكرية في الجيش المصري لحساب المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق.

وأوضحت الصحيفة في بيان تعرضها للاختراق على يد مجهولين.

ونشرت على موقعها الإلكتروني على الإنترنت: " تمكن مجهولون بعد محاولة اختراق من بث رسالة مغرضة عبر خدمتنا للرسائل النصية، وأضافت، تمت السيطرة على الأمر".

وأضاف البيان "أن الصحيفة تهيب بقرائها لعدم الالتفات إلى ما يروج من شائعات حول هذا الأمر، ومتابعتنا للوقوف على آخر تطورات هذه الجريمة، التي تحاول النيل من جريدة الوطن نتيجة مواقفها الوطنية".

وشغل أحمد شفيق منصب آخر رئيس وزراء قبل خلع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

ويقيم شفيق في الإمارات التي ذهب إليها عام 2012 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي تم عزله عبر انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)