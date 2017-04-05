صحيفة مصرية ترسل رسائل نصية عن انقلاب داخل الجيش

نفت صحيفة الوطن المصرية، الأنباء التي تم إرسالها إلى المشتركين في خدمة الرسائل النصية (الثلاثاء(عن وجود تحركات عسكرية في الجيش المصري لحساب المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق.

وأوضحت الصحيفة في بيان تعرضها للاختراق على يد مجهولين.

ونشرت على موقعها الإلكتروني على الإنترنت: " تمكن مجهولون بعد محاولة اختراق من بث رسالة مغرضة عبر خدمتنا للرسائل النصية، وأضافت، تمت السيطرة على الأمر".

وأضاف البيان "أن الصحيفة تهيب بقرائها لعدم الالتفات إلى ما يروج من شائعات حول هذا الأمر، ومتابعتنا للوقوف على آخر تطورات هذه الجريمة، التي تحاول النيل من جريدة الوطن نتيجة مواقفها الوطنية".

وشغل أحمد شفيق منصب آخر رئيس وزراء قبل خلع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

ويقيم شفيق في الإمارات التي ذهب إليها عام 2012 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي تم عزله عبر انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013.