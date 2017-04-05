شاهد: سيارة ملغومة تصدم مقهى وتقتل سبعة

قال مسؤولون ومسعفون إن سيارة ملغومة صدمت (الأربعاء) مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو قرب مجمعات تضم وزارتي الأمن والشباب والرياضة مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.

وقال شهود عيان إن الانفجار دمر المقهى وألحق أضرارا بمقهى آخر كما دمر ثلاث سيارات.

وقال عبد الفتاح عمر المتحدث باسم رئيس بلدية مقديشو للصحفيين في مكان الحادث إنه تأكد مقتل سبعة مدنيين في الانفجار متهما حركة الشباب بتنفيذه.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حركة الشباب.

وفي الماضي كانت الحركة أعلنت مسؤوليتها عن انفجارات وهجمات بالأسلحة في العاصمة وأماكن أخرى في الصومال.

ووقع الانفجار بعد أن تولى وزير الأمن الجديد محمد أبو بكر إيسلو منصبه وتعهد بوضع خطة لتشديد الإجراءات الأمنية.