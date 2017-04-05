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سياسة|إيران

شاهد: زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرقي إيران

5/4/2017

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، صباح الأربعاء، منطقة قريبة من مدينة مشهد شمال شرقي إيران، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، في حصيلة أولية.

وذكر مركز السيسمولوجيا (علم الزلازل) في المعهد الجيوفيزيائي التابع لجامعة طهران، أن الزلزال وقع في مدينة "سفيد سنك" بمحافظة خراسان شمال شرقي البلاد.

وأشار المركز في بيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

 ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن شاهين فتحي، مدير عمليات منظمة الإغاثة والإمداد قوله "إن الزلزال أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة 5 آخرين، حسب معلومات أولية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر تناثر المواد الغذائية داخل أحد المحال التجارية أثناء وقوع الزلزال.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي
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