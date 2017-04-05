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سياسة

شاهد.. ترمب: موقفي من الأسد تغير كثيرا بعد الهجوم الأخير في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله
5/4/2017

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) الهجوم بغاز سام في سوريا بأنه "فظيع" و "لا يوصف" ويمثل "إهانة رهيبة للإنسانية".

وأضاف "الهجوم الكيماوي في سوريا، تجاوز خطوطا حمراء كثيرة بالنسبة لي".

وتابع "الاعتداء على الأطفال في سوريا أمس مروع وأثر في كثيرا وموقفي من الأسد تغير كثيرا بعد هجوم أمس في إدلب"، مشيرا إلى أنه يشعر بالمسؤولية تجاه ما يجري في سوريا وأن عليه التحرك.

ولدى سؤاله خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في المكتب البيضاوي بشأن ما إذا كان سيضع خطة جديدة تجاه سوريا قال ترمب للصحفيين "سترون (…) إدارة أوباما كانت تفشي خطط المواجهة العسكرية لذا لن أقول ما هي خطوتي التالية".

وأعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس هجوم الغاز في سوريا "عمل شنيع و سيعامل كذلك".

وألقت دول غربية ومنها الولايات المتحدة باللائمة على الحكومة السورية في ارتكاب أسوأ هجوم بغاز سام في سوريا في أكثر من أربعة أعوام،  والذي راح ضحيته العشرات من الناس في خان شيخون بريف إدلب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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