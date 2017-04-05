روسيا تبرئ نظام الأسد من مجزرة خان شيخون الكيماوية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن تلوثا بغاز سام في خان شيخون السورية كان نتيجة تسرب غاز من مستودع للأسلحة الكيماوية تملكه المعارضة بعد أن أصابته ضربات جوية نفذتها قوات النظام السوري.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الهجوم الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كونوشينكوف في بيان اليوم الأربعاء على موقع يوتيوب "بالأمس من الساعة 11:30 صباحا وحتى 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي نفذ الطيران السوري ضربة على مستودع كبير لذخيرة الإرهابيين وحشد للمعدات العسكرية على المشارف الشرقية لمدينة خان شيخون".

وأضاف المتحدث أنه في المنطقة التي يوجد بها المستودع كانت هناك ورش تنتج ذخيرة حربية كيماوية، وذكر أن مقاتلي المعارضة استخدموا الذخيرة الكيماوية في حلب العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية"أعراض التسمم على الضحايا في خان شيخون التي ظهرت في مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تماثل (الأعراض التي ظهرت) في خريف العام الماضي في حلب."