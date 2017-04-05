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سياسة

تعرف على تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية
5/4/2017

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة:

سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة

المصطفى الرميد: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية

ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

محمد أوجار: وزير العدل والحريات

أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد الحجوي الأمين العام للحكومة

محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية

عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

محمد نبيل بنعبد الله: وزير  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

محمد حصاد : وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

مولاي حفيظ العلمي: وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي

عبد القادر اعمارة : وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

الحسين الوردي: وزير الصحة

عزيز رباح: وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

محمد ساجد: وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

رشيد الطالبي العلمي: وزير الشباب والرياضة

محمد الأعرج: وزير الثقافة والاتصال

بسيمة الحقاوي: وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية

محمد يتيم: وزير الشغل والإدماج المهني

عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني

لحسن الداودي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

مصطفى الخلفي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

محمد بن عبد القادر: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية

عبد الكريم بنعتيق: الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

نور الدين بوطيب: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

محمد نجيب بوليف: كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل

امباركة بوعيدة: كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري

شرفات اليدري افيلال: كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء

جميلة المصلي: كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

مونية بوستة : كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

حمو اوحلي: كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات

فاطنة لكحيل: كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان

خالد الصمدي: كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

العربي بن الشيخ: كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني

رقية الدرهم: كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية

لمياء بوطالب: كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة

عثمان الفردوس: كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار

نزهة الوافي: كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة

وقد أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم أمام الملك.

المصدر : وكالات
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