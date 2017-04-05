تعرف على تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
وفي ما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة:
سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة
المصطفى الرميد: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية
ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
محمد أوجار: وزير العدل والحريات
أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
محمد الحجوي الأمين العام للحكومة
محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية
عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
محمد نبيل بنعبد الله: وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
محمد حصاد : وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
مولاي حفيظ العلمي: وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
عبد القادر اعمارة : وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
الحسين الوردي: وزير الصحة
عزيز رباح: وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
محمد ساجد: وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
رشيد الطالبي العلمي: وزير الشباب والرياضة
محمد الأعرج: وزير الثقافة والاتصال
بسيمة الحقاوي: وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
محمد يتيم: وزير الشغل والإدماج المهني
عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني
لحسن الداودي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
مصطفى الخلفي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة
محمد بن عبد القادر: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية
عبد الكريم بنعتيق: الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
نور الدين بوطيب: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية
محمد نجيب بوليف: كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل
امباركة بوعيدة: كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري
شرفات اليدري افيلال: كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء
جميلة المصلي: كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
مونية بوستة : كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
حمو اوحلي: كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات
فاطنة لكحيل: كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان
خالد الصمدي: كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
العربي بن الشيخ: كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني
رقية الدرهم: كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية
لمياء بوطالب: كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة
عثمان الفردوس: كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار
نزهة الوافي: كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة
وقد أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم أمام الملك.