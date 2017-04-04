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سياسة

قطر تطالب بتحقيق دولي في هجوم خان شيخون بسوريا

طفلة سورية فاقدة للوعي جراء مجزرة خان شيخون في ريف إدلب بسوريا
طفلة سورية فاقدة للوعي جراء مجزرة خان شيخون في ريف إدلب بسوريا
4/4/2017

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وأسفر عن سقوط قتلى، بينهم أطفال.

وطالبت وزارة الخارجية، في بيان  الثلاثاء بتحقيق دولي في هذه الجريمة البشعة واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري.

وجدد البيان مطالبة دولة قطر بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وشدد بيان الخارجية على أن الإفلات من العقاب ساهم في ازدياد الانتهاكات والفظائع في سوريا، وقوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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