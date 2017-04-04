شاهد: مزج صوت الآذان بالموسيقى في ملهى ليلي بتونس

أثار "دي جي" ألماني حالة من الجدل في تونس لمزجه موسيقى الهاوس بصوت الآذان بأحد الملاهي الليلية ما استدعى السلطات إلى إصدار أمر بإغلاقه وفتح تحقيق.

أثار "دي جي" ألماني حالة من الجدل في تونس لمزجه موسيقى الهاوس بصوت الآذان بأحد الملاهي الليلية ما استدعى السلطات إلى إصدار أمر بإغلاقه وفتح تحقيق.

وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة بعد انتشار مقطع فيديو من حفل صاخب في ملهى ليلي بمدينة الحمامات السياحية التابعة لولاية نابل جنوب شرق العاصمة.

ويظهر في الفيديو الـ"دي جي "من على منصة التحكم وأمامه شباب يرقصون على أنغام موسيقى الكترونية ممزوجة بصوت الآذان.

والفيديو مقتطف من حفل أقيم يوم 31 آذار/مارس/ لكنه انتشر الاثنين على موقع "فيسبوك"، للتواصل الاجتماعي، وأثار موجة من السخط والنقاش العام.

وأصدر والي نابل قرارا الاثنين يقضي بالغلق الفوري للملهى لحين استكمال التحقيق. كما أوقف الأمن مدير الملهى.

وقال الوالي منور الورتاني "ما حصل هو مس للمقدسات واستفزاز للمشاعر الدينية".

وأضاف في بيان أصدره "أن المساس بمشاعر التونسيين وقيمهم الدينية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه".

وفي أعقاب الجدل الذي سيطر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس، كتب الموسيقي الألماني ويلقب بـ "داكس جي" مساء الاثنين على صفحته في فيسبوك تدوينة اعتذر فيها عن الحادثة.

وجاء في تدوينته "أقدم اعتذاراتي الصادقة لكل شخص شعر بالإساءة من الموسيقى التي قدمتها في مهرجان أوربت في تونس يوم الجمعة".

وأضاف داكس،الذي كان غادر تونس بعد الحفل "قدمت قطعة من عشرين ثانية تضم دعوة إلى الصلاة. بالنسبة إلي ،فإن صوت الآذان جميل. لم أكن أقصد مطلقا الإساءة لأي شخص. لهذا أنا آسف".

* الفيديو المرفق جزء من الفيديو المنشور محذوفا منه صوت الآذان