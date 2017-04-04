شاهد: عشرات القتلى معظمهم أطفال في غارات بالغازات السامة على ريف إدلب

قتل أكثر من 35 شخصاً وأصيب نحو 150 في قصف بقنابل تحوي مواد كيماوية، تسببت في حالات اختناق على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وبحسب "شبكة شام الإخبارية" شنت طائرات من طراز"سوخوي 22″ غارات جوية بصواريخ محملة بغازات سامة استهدفت قلب مدينة خان شيخون بريف إدلب، ما تسبب في قتل 20 وإصابة أكثر من 150 بحالة اختناق بينهم عناصر بالدفاع المدني ونساء وأطفال.

وحصلت الجزيرة مباشر على لقطات لضحايا الغارات بالغازات السامة .

ونقل مراسل الجزيرة في سوريا عن مصادر طبية أن خمسة وثلاثين مدنيا على الأقل، معظمهم أطفال قتلوا وأصيب أكثر من مئة بحالات اختناق بغازات سامة إثر غارات جوية على مدينة خان شيخون بريف إدلب غربي سوريا.

وأضاف المراسل أن من بين القتلى عائلة بكامل أفرادها قضت اختناقا بالغازات السامة، وبحسب المصادر الطبية، فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع ، مؤكدة أن بعض القنابل التي ألقيت على خان شيخون تحتوي على غازات سامة.

من جهته، أشار الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقتها طائرات النظام كان محملا بـ غاز السارين السام، وهو ما أدى إلى وفيات والكثير من حالات الإغماء والاختناق.

وطالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق فوري في قصف بالغازات السامة أودى بحياة أكثر من 35 شخصا في محافظة إدلب.

ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان "مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة على خلفية الجريمة، وفتح تحقيق فوري" متهما قوات النظام بشن غارات على مدينة خان شيخون "مستخدمة صواريخ محملة بغازات كيميائية سامة تتشابه أعراضها مع أعراض غاز السارين".

يذكر أن ريف إدلب الجنوبي يتعرض لحملة قصف عنيف منذ منتصف مارس/آذار الماضي من قبل طيران النظام والطائرات الروسية ، وبشتى أنواع الأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، فضلاً عما لحق المنطقة من دمار كبير .