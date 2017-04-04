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شاهد: عشرات الجثث ملقاة في شوارع "خان شيخون" بعد غارة بالغازات السامة

4/4/2017

بثت وكالة "سمارت" للأنباء على يوتيوب مشاهد لعشرات الجثث الملقاة في شوارع "خان شيخون" بريف إدلب الجنوبي، جراء غارة جوية بالغازات السامة نفذتها طائرات للنظام السوري أو روسية.

وأسفرت الغارات عن مقتل 100 شخص وإصابة 400 آخرين.

وقصفت الطائرات المستشفيات التي تعالج مصابي الغارة الكيميائية على خان شيخون وبداخلها مئات العائلات وأطقم الإنقاذ والجثث، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة. كما قصفت الطائرات مبنى الدفاع المدني.

وقال مدير صحة إدلب للجزيرة مباشر إن هناك عجزا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات، وإنه ليست هناك إمكانيات كافية للتعامل مع الإصابات، مضيفا أن هناك حالة استنفار كامل في ريف إدلب منذ أمس بسبب استهداف المشافي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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