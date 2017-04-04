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شاهد: عائلة بأكملها ضمن ضحايا مجزرة "الغازات السامة" بريف إدلب

4/4/2017

أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع ضحايا غارة جوية بالغازات السامة على "خان شيخون" بريف إدلب إلى 100 قتيل وأكثر من 400 مصاب.

وقالت المصادر إن معظم ضحايا المجزرة من الأطفال، مشيرة إلى أن الأعراض على القتلى والمصابين تؤكد تعرضهم لقصف بغاز "السارين".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن عائلة بأكملها قد قضت نتيجة المجزرة.

وتداول ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مسعفين من الدفاع المدني، وهم يضعون كمامات ويعملون على رش المصابين الممددين على الأرض بأنابيب المياه.

ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان "مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة على خلفية الجريمة، وفتح تحقيق فوري" متهما قوات النظام بشن غارات على مدينة خان شيخون "مستخدمة صواريخ محملة بغازات كيميائية سامة تتشابه أعراضها مع أعراض غاز السارين".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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