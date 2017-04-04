شاهد: طفل ينتفض باكيًا بالدعاء على "طاغية الشام"

انتفض طفل باكيًا بالدعاء، لنصرة أهالي سوريا وأطفالهم من بطش وغدر النظام وحلفائه، الذين قتلوا وشردوا ويتموا الآلاف، وما زالوا.

ونشر هاشتاج "#خان_شيخون" الذي تصدر تويتر، المقطع وظهر فيه طفل عربي يبكي ويرفع يده للسماء داعيًا:

"اللهم إنا نشكو إليك من مساجد هُدِّمت، ومن أعراض انتُهكت، ومن أطفال يُتِّمَت، ومن نساء ثُكِّلَت .. اللهم عليك بطاغية الشام بشار ومن والاه، فإنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصُب عليهم يا جبار سوط عذاب".

وتصدر هاشتاج "#خان_شيخون" موقع تويتر، ليصبح الثاني عالميًا خلال سويعات قليلة، بعد مقتل وإصابة نحو 200 سوري في قصف النظام بقنابل كيماوية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

كما دشن النشطاء هاشتاج "#خان_شيخون_تختنق" ووثقوا من خلال الوسمين، مجازر النظام السوري وحلفائه بحق المدنيين العزل، لاسيما بعد انتشار لقطات مروعة لعشرات الأطفال الذي قتلوا اختناقًا بالغازات السامة.